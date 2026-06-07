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07 июня, 14:33

Происшествия

Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове

Фото: телеграм-канал "МВД 64"

Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 7 июня напротив дома № 49, расположенного на Тульской улице. По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения, находясь за рулем автобуса Volgabus, въехал в дерево.

На месте происшествия задействованы сотрудники ДПС, все обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

Как рассказали в службе спасения Саратовской области РИА Новости, в результате ДТП с участием автобуса, следующего по маршруту № 18А, пострадали две девушки в возрасте 19 и 22 лет. Их госпитализировали.

При этом в пресс-службе губернатора региона заявили, что травмы получили три человека – двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Глава Саратовской области потребовал от регионального Минздрава взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.

Ранее служебный автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск. ДТП произошло около деревни Марьино. В результате аварии есть пострадавшие, однако их точное количество не озвучивалось. Разлива топлива нет. К ликвидации последствий ЧП привлекали 25 человек и 9 единиц техники.

12 человек пострадали при столкновении 2 автобусов в Казани

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