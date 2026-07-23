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23 июля, 22:55

Происшествия

Ссора из-за девушки-инвалида закончилась избиением ее сопровождающего в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Долгопрудном пассажир легкового автомобиля избил мужчину, сопровождавшего девушку на инвалидной коляске, после словесного конфликта во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, 40-летний местный житель вместе с девушкой прогуливался у одного из домов на улице Академика Лаврентьева. Навстречу им проехала легковушка, водитель и пассажир которой сделали замечание женщине, поскольку она передвигалась не по тротуару.

Между участниками произошла ссора, во время которой пассажир автомобиля ударил мужчину, после чего вместе с водителем уехал. Пострадавшего доставили в больницу.

Полицейские установили и доставили в отдел 24-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в избиении, а также 42-летнего водителя машины.

Ранее в Кирове возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который избил супружескую пару пенсионеров. В июле 2026 года в доме на улице Преображенской мужчина устроил конфликт с пожилыми супругами из-за малозначительного повода и нанес им побои. Он проходит по статье о хулиганстве.

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