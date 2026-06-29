Консультант Никитина объяснила, в чем опасность применения ИИ для ведения финансов

Почти каждый пятый россиянин использует искусственный интеллект для анализа финансовых продуктов и инвестиций, выяснили аналитики. Как отличить полезный совет от ошибки нейросети и насколько велики шансы потерять свои деньги – в материале Москвы 24.

Виртуальный помощник

Порядка 18% россиян использовали искусственный интеллект для поиска финансовых услуг в 2026 году. При этом доля запросов с применением нейросетей к порталам брокеров выросла на 20%, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, в июне 2026 года подобные сервисы создали 6 миллионов запросов к сайтам четырех крупных брокеров. Эти же порталы зафиксировали за аналогичный период 922 миллиона обращений частных инвесторов, в результате чего доля ИИ‑трафика составила около 0,7% (ряд площадок показал заметно большие цифры). Причем наибольшая активность виртуальных систем пришлась на период с 16 по 21 июня – время ожидания решения по ключевой ставке.

При этом ранее зампред Банка России Михаил Мамута заявил в разговоре с журналом "Банковское обозрение", что необходимо создать принципы нейтральности и этики при применении нейросетей в оказании услуг. За эти границы подобные программы выходить не должны, указал он.





Михаил Мамута зампред Банка России Модель, дообученная под нужды или интересы конкретной организации, – это, к сожалению, уже не фантастика. Такие модели могут добросовестно сравнивать продукты разных компаний, но почему-то отдавать предпочтение той, которая их обучала.

В то же время одно из исследований показало, что 46% жителей страны, которым ИИ давал финансовые советы, разочаровались из-за качества рекомендаций, сообщает "Газета.ру". Ключевые недостатки, отмеченные пользователями, касаются содержания ответов: 37% респондентов указали на чрезмерную обобщенность советов без учета персональных обстоятельств, а 26% рассказали об использовании нейросетями неактуальных данных.

Среди тех, кому финансовые советы оказались полезны, средняя сумма экономии за год составила 28 400 рублей. В то же время неудачные рекомендации привели к средним потерям в размере 21 700 рублей на пользователя, подчеркнули аналитики.

"Обязательная перепроверка"

Востребованность нейроассистентов возникла в том числе потому, что на рынке есть сложные финансовые продукты, рассказала Москве 24 финансовый консультант Алена Никитина.

В качестве примера она привела инвестиционные депозиты – комбинированные предложения, сочетающие депозит с услугой страхования либо с брокерским счетом.

"Клиент думает, что положил деньги на год и получит проценты, а на самом деле нужно ждать 15 лет ради прибыли. Многие часто не знают, что внутри таких продуктов "зашито": страховка, акции, облигации, структурные продукты. Если бы Центробанк ограничил использование слова "депозит" только для чистых вкладов, без дополнительных аспектов, людям было бы проще разобраться", – отметила эксперт.

Проблемы могут возникнуть и с оформлением кредита: в частности, бесплатный месяц порой означает, что клиент не платит только проценты, а не тело кредита. В итоге идет просрочка и начисляется пеня. В этих нюансах россиянам приходится разбираться самим, подчеркнула Никитина.

Однако к использованию нейросетей в качестве помощников специалист призвала относиться с осторожностью.





Алена Никитина финансовый консультант Они собирают данные из интернета за все время, и то, что было актуально 1–2–5–10 лет назад, может не иметь отношения к сегодняшнему предложению. Например, "инвестиционный депозит" в одном банке и в другом – два разных продукта с одинаковым названием, и сравнивать их некорректно.

По ее словам, профессиональные нейросети, разрабатываемые финансовыми агрегаторами под собственные задачи, могут демонстрировать более высокую точность. Они ежедневно обновляются с учетом изменений ключевой ставки, условий депозитов и кредитов, специальных предложений и комбинированных продуктов.

Тем не менее Никитина порекомендовала не полагаться исключительно на агрегатор, а дополнительно разбираться в вопросах самостоятельно либо консультироваться с компетентным специалистом.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов согласился с необходимостью перепроверки данных, предоставляемых ИИ.



"Во-первых, смотреть источники, на которые ссылается нейросеть (обычно есть ссылки). Нужно не лениться раскрывать список, переходить и читать. Сам человек должен критически оценивать информацию, начиная с того, откуда она: если это официальный сайт финансовой организации – доверие выше, если сторонний блог или личная страница обозревателя – оно минимальное, потому что это чья-то интерпретация", – пояснил он Москве 24.



Второй этап – перепроверить информацию самостоятельно, обратившись в банк и получив официальный ответ. Но даже он часто содержит дополнительные условия мелким шрифтом, поэтому важно читать договор полностью, добавил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Градации по достоверности нейросетей (платные/бесплатные, зарубежные/отечественные) нет. В любом случае проверка необходима. Одна и та же нейросеть на один и тот же запрос может дать разные ответы. Как и человек-эксперт, который переосмысливает все в зависимости от контекста, бэкграунда и диалога.

Специалист также рекомендовал не ограничиваться быстрым ответом в поисковике, поскольку в верхней части обычно демонстрируются реклама и интерпретация нейросети.

"Многие пользователи не прокручивают дальше, а ограничиваются этими блоками. В рекламе могут быть предложения непонятных организаций, а ИИ агрегирует информацию из разных источников и интерпретирует ее, что не всегда достоверно. Стоит прокручивать несколько верхних блоков, потому что в естественной поисковой выдаче зачастую появляются авторитетные источники (скорее всего, официальные)", – подчеркнул эксперт.

Это самый базовый способ для пользователей без глубокого погружения в тему, заключил Ульянов.

