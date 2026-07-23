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23 июля, 22:08

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Рудковская заявила, что 13-летний сын не реагирует на критику

Рудковская рассказала, как 13-летний сын реагирует на хейт

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юный фигурист Александр Плющенко не обращает внимания на критику в свой адрес. Об этом заявила его мать Яна Рудковская на фестивале Dream Fest в Баку.

Продюсер рассказала, что Саша не читает негативные комментарии и спокойно относится к обсуждению своей карьеры.

"У него характер Евгения. Он настолько живет своей детской жизнью, но при этом со своим мнением, что он просто считает, что в данной ситуации будет представлять две страны", – сказала она.

Ранее Плющенко-младший сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Азербайджана, что вызвало волну критики.

В частности, министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Евгению Плющенко стоило обдумать свои слова о деградации фигурного катания в России. При этом он указал, что не имеет ничего против решения Плющенко-старшего в отношении спортивного будущего сына.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подчеркнул, что рассудительность решений двукратного олимпийского чемпиона вызывает вопросы, поскольку он продолжает получать поддержку для своих шоу в России.

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