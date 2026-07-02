Фигуристка Жилина получила от ISU разрешение выступать за Азербайджан

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение выступать за Азербайджан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В четверг, 2 июля, Жилина получила документ Clearance Certificate. Его выдают либо в случае проживания на территории новой страны, либо при наличии гражданства.

Ранее стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Он получил новое спортивное гражданство на 5 лет.

Эта ситуация вызвала в соцсетях неоднозначную реакцию – многие раскритиковали решение, принятое родителями спортсмена, и указали на диссонанс между патриотической риторикой Плющенко и переводом сына под флаг другой страны. Кроме того, ранее он критиковал подобные решения.

