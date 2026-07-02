6 зон отдыха в Москве остались пригодными для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве для купания доступны 6 зон отдыха, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Всего в начале купального сезона открылось 9 зон, однако в настоящее время из них действуют озеро Белое и Путяевский пруд № 1 на востоке Москвы, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" на северо-западе столицы, Школьное озеро в ЗелАО, а также Пионерский пруд в ЦАО. В этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям.

В надзорном ведомстве добавили, что качество воды ухудшилось в зоне "Большой городской пруд" в Зеленограде, на пляже "Динамо" в САО, а также в зоне отдыха "Тропарево" в ЮЗАО. Там купаться горожанам и гостям столицы не рекомендуется. При этом здесь все еще можно заниматься спортом и отдыхать на пляже.

"После получения удовлетворительных результатов исследований купание будет разрешено, информация оперативно будет размещена на сайте управления", – указали в Роспотребнадзоре.

Зона отдыха "Левобережье" на севере Москвы работает как зона отдыха без права купания. В свою очередь, Головинские пруды в САО, "Мещерское" в ЗАО и Черное озеро в ЗелАО закрыты на реконструкцию.

Ранее сообщалось, что специалисты благоустроят участок набережной Ивановского пруда в Коммунарке, установят качели и птичий сад. Под благоустройство набережной отведут более 29 тысяч квадратных метров. Помимо экологичного птичьего сада с домиками, здесь оборудуют специальную площадку для выгула собак.

