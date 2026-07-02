Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 19:51

Город

6 зон отдыха в Москве остались пригодными для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве для купания доступны 6 зон отдыха, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Всего в начале купального сезона открылось 9 зон, однако в настоящее время из них действуют озеро Белое и Путяевский пруд № 1 на востоке Москвы, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" на северо-западе столицы, Школьное озеро в ЗелАО, а также Пионерский пруд в ЦАО. В этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям.

В надзорном ведомстве добавили, что качество воды ухудшилось в зоне "Большой городской пруд" в Зеленограде, на пляже "Динамо" в САО, а также в зоне отдыха "Тропарево" в ЮЗАО. Там купаться горожанам и гостям столицы не рекомендуется. При этом здесь все еще можно заниматься спортом и отдыхать на пляже.

"После получения удовлетворительных результатов исследований купание будет разрешено, информация оперативно будет размещена на сайте управления", – указали в Роспотребнадзоре.

Зона отдыха "Левобережье" на севере Москвы работает как зона отдыха без права купания. В свою очередь, Головинские пруды в САО, "Мещерское" в ЗАО и Черное озеро в ЗелАО закрыты на реконструкцию.

Ранее сообщалось, что специалисты благоустроят участок набережной Ивановского пруда в Коммунарке, установят качели и птичий сад. Под благоустройство набережной отведут более 29 тысяч квадратных метров. Помимо экологичного птичьего сада с домиками, здесь оборудуют специальную площадку для выгула собак.

Читайте также


город

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика