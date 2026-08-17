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17 августа, 05:58

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SC: премьер-министр Японии Такаити не вправе критиковать Путина за визит на Итуруп

Премьер Японии Такаити не имеет права критиковать Путина за визит на Итуруп – СМИ

Фото: AP Photo/Pool/Eugene Hoshiko

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права критиковать Владимира Путина за его поездку на остров Итуруп. Такое мнение высказано в статье издания Strategic Culture.

"Такаити имеет наглость поучать Россию о том, что она "оскорбляет чувства японцев". <...> В то же время на руках Токио – кровь российских мирных жителей, поскольку он поддерживает киевский режим", – подчеркнули журналисты.

Путин впервые прилетел на курильский остров Итуруп 13 августа. Во время учений Тихоокеанского флота глава государства заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

Тем не менее после визита Путина МИД Японии выразил протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее ведомство вызвало посла РФ Николая Ноздрева, который донес до японских дипломатов позицию, согласно которой южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

В свою очередь, Такаити заявила, что визит Путина на "исконно японский" остров Итуруп является несовместимым с позицией Токио по вопросу северных территорий. Она подчеркнула, что поездка президента России может негативно сказаться на перспективах двусторонних отношений.

Путин посетил остров Итуруп в Сахалинской области

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