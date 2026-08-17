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Происшествия

Один человек погиб и 10 пострадали из-за атак БПЛА в ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще 10 мирных жителей, включая ребенка, пострадали в воскресенье, 16 августа, в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения, его дочь 2021 года рождения получила травмы. В поселке Мироновский городского округа Дебальцево при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения. В Горняке Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина 1965 года рождения, также пострадал мужчина 1962 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1982 года рождения, в Никитовском районе города – мужчина 1970 года рождения. В селе Ялынское Великоновоселковского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1954 года рождения. На автодороге Донецк – Пески при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 2003 года рождения.

Кроме того, в одном из освобожденных населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке беспилотника. В результате 2 сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы.

Пушилин добавил, что повреждены 2 жилых домостроения, 1 объект гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, 3 грузовых и 2 легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Ясиноватском, Новоазовском, Амвросиевском и Шахтерском муниципальных округах. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в результате атаки украинских БПЛА был уничтожен торговый центр "Галактика" в Куйбышевском районе Донецка. На месте нашли части крыльев, конструктивные элементы и аккумуляторы ударных дронов.

Между тем в Луганской Народной Республике (ЛНР) один человек погиб, еще 4 получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Погибшим оказался водитель "Газели", которая попала под удар БПЛА в Белокуракинском муниципальном округе.

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