Минздрав предложил оформлять медзаключения водителей в электронном виде

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Минздрав России подготовил проект нового порядка обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, медицинские заключения планируется оформлять в электронном виде и размещать в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. После этого сведения будут передаваться в МВД России. По желанию гражданина ему смогут выдать бумажную копию заключения.

Проект также предусматривает направление уведомлений через Единый портал "Госуслуги". Если во время медосмотра или оказания медицинской помощи у водителя обнаружат признаки заболевания или состояния, которые являются противопоказаниями, медицинскими показаниями либо ограничениями к управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение.

В случае подтверждения диагноза после обследования или лечения водителю в течение одного дня направят электронное уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. На это ему отводится три месяца. При желании копию уведомления также можно получить на бумаге.

Проект разработан во исполнение федерального закона, принятого в 2025 году. Он направлен на совершенствование порядка медосвидетельствования водителей и повышение безопасности дорожного движения и должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Между тем электронная медицинская карта (ЭМК) уже стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы. С 2020 года горожане получили доступ более чем к 11 миллионам ЭМК.