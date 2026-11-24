Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести 13 коммерческих помещений в Щербинке. Их площадь составляет от 59 до 354,8 квадратного метра, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все объекты расположены на первом этаже здания по адресу Гореловская улица, дом 3. У каждого помещения есть отдельный вход.

Помещения подойдут для открытия магазинов, салонов красоты, сервисных центров, творческих студий и спортивных клубов. Таким образом, будущие владельцы смогут выбрать формат бизнеса с учетом своих планов и спроса со стороны жителей района.

Продавцами выступают департамент городского имущества Москвы и подведомственное ему казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Недвижимость реализуют через открытые аукционы.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 26 ноября 2026 по 13 января 2027 года. Сами аукционы проведут с 1 декабря 2026 по 28 января 2027 года на площадке "Росэлторг".

Для участия претендентам потребуется зарегистрироваться на электронной площадке и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее предпринимателям предложили приобрести пять нежилых помещений на востоке Москвы. Все объекты находятся на первых этажах жилого дома по адресу улица Николая Старостина, дом 10, корпус 1. Их можно использовать под магазины, кафе, медицинские и спортивные центры.