Фото: depositphotos/imagepointfr

Бронхиальная астма не всегда сопровождается приступами удушья и может долго оставаться незамеченной. Иногда о заболевании свидетельствуют легкое покашливание или периодические трудности с дыханием, рассказал РИА Новости пульмонолог Александр Пальман.

По словам врача, некоторые люди годами лечат подобные симптомы как обычную простуду или бронхит, не подозревая об их истинной причине. Из-за слабых проявлений болезни пациенты нередко откладывают визит к специалисту, а в отдельных случаях получают неправильный диагноз.

Пальман пояснил, что астму диагностируют при наличии воспаления в бронхах, которое может иметь аллергическую или неаллергическую природу. Оно повышает чувствительность дыхательных путей и приводит к появлению характерных симптомов.

Заболевание чаще впервые проявляется в детстве или подростковом возрасте. Однако его начало возможно и у взрослых в возрасте 30–40 лет. По словам специалиста, в его практике самый поздний случай выявления астмы был зафиксирован у пациента в 81 год.

При этом тяжелые приступы возникают далеко не у всех больных. Многие люди сталкиваются лишь с редким кашлем, хрипами или небольшим затруднением дыхания. Легкая форма заболевания не обязательно со временем становится тяжелой и приводит к приступам удушья.

Полностью избавиться от бронхиальной астмы современная медицина пока не позволяет, однако заболевание можно контролировать. Пальман подчеркнул, что при своевременном обращении за медицинской помощью пациенты могут вести привычный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в России миллионы людей могут жить с бронхиальной астмой, не зная о своем диагнозе. Официальная статистика учитывает чуть более 1,5 миллиона пациентов, тогда как эпидемиологические исследования указывают на возможное увеличение реального числа больных почти до 10 миллионов.