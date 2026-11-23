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Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как проводил первые месяцы специальной военной операции в бункере. Об этом он рассказал в интервью журналисту Бенджамину Хаву.

По его словам, он засыпал под шум поездов метро и включал классическую музыку.

Зеленский отметил, что музыка помогала ему успокоиться и быстрее уснуть. При этом шум метро становился привычным звуковым фоном.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от реалистичных мирных инициатив может привести Украину к капитуляции. Она утверждает, что украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих.