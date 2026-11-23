23 ноября, 23:46Политика
Зеленский рассказал, как засыпал под шум метро в бункере в начале СВО
Фото: AP Photo/Dan Bashakov
Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как проводил первые месяцы специальной военной операции в бункере. Об этом он рассказал в интервью журналисту Бенджамину Хаву.
По его словам, он засыпал под шум поездов метро и включал классическую музыку.
Зеленский отметил, что музыка помогала ему успокоиться и быстрее уснуть. При этом шум метро становился привычным звуковым фоном.
Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от реалистичных мирных инициатив может привести Украину к капитуляции. Она утверждает, что украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих.