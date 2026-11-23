Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, задержанный по делу о хищениях, указал в декларации доход за 2025 год в размере 5,1 миллиона рублей, а среди имущества – таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы.

Документ был опубликован в связи с выдвижением Чибиса на выборы в ГД в составе региональной группы, в которую входят Мурманская область и Карелия. На момент подачи сведений на банковских счетах губернатора находились 7,2 миллиона рублей.

В собственности Чибиса заявлены три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Семье губернатора принадлежит и таунхаус в Испании: объект приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро, а в декларации его стоимость оценивается в 11,7 миллиона рублей.

Среди транспортных средств указаны внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск. Также в деле фигурируют незаконные валютные операции.

По мнению бывшего судьи Мосгорсуда Сергея Груздева, губернатору может грозить до 15 лет лишения свободы.