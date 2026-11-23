Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Причиной госпитализации адвоката Сергея Жорина в Италии стало падение в стоматологии. Об этом Super.ru заявила бывшая жена юриста Наталья Рагозина.

"Сережа упал в стоматологии, будут делать операцию. Сейчас в сознании, но трубку не берет. Видимо, на лыжах травмировался до этого. Мама его трубку не берет, видимо, боится новости узнавать", – рассказала она.

Рагозина уточнила, что не знает, какая именно операция предстоит Жорину.

О госпитализации адвоката стало известно 23 ноября. Источник СМИ в медицинских кругах уточнял, что правозащитник находится в отделении травматологии больницы Cattinara. В тот момент он был без сознания.

В медучреждении подтвердили, что Жорину предстоит хирургическое вмешательство, однако подробности о его состоянии и предстоящей операции не назывались.