Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сеть зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных в аварии в Чили не подтвердила гибель владельцев компании. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"От местных властей нет подтверждения информации", – прокомментировали в сети.

Ранее в СМИ распространилась информация о гибели основателей сети "Четыре лапы" в ДТП в Чили. По данным источников, их микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель которого находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Авария произошла 21 ноября в регионе Магальянес. Микроавтобус с россиянами направлялся из Пунта-Аренас.

Российское посольство подтвердило гибель двух граждан России в этой аварии, но официально имена погибших пока не назывались. Еще четыре человека получили серьезные травмы.