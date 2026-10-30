30 октября, 14:04Происшествия
Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Египте
Фото: MAX/Baza
Три человека погибли и еще 25 пострадали при столкновении автобуса с груженным песком грузовиком в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.
Уточняется, что авария произошла на 95-м километре трассы Рас – Гариб. По данным местных СМИ, полиция задержала водителя грузового транспорта.
Среди пострадавших – трое россиян, а также итальянец и француз. Их состояние стабильное, несколько туристов будут выписаны из больницы через несколько часов. У пострадавших в основном диагностированы ушибы и порезы, однако несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее в Богородском городском округе Подмосковья три человека пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком. Авария произошла на 100-м километре автодороги А-107.
Предварительно, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный свет и въехал в выезжавший грузовик.