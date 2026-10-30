Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

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Три человека погибли и еще 25 пострадали при столкновении автобуса с груженным песком грузовиком в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.

Уточняется, что авария произошла на 95-м километре трассы Рас – Гариб. По данным местных СМИ, полиция задержала водителя грузового транспорта.

Среди пострадавших – трое россиян, а также итальянец и француз. Их состояние стабильное, несколько туристов будут выписаны из больницы через несколько часов. У пострадавших в основном диагностированы ушибы и порезы, однако несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в Богородском городском округе Подмосковья три человека пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком. Авария произошла на 100-м километре автодороги А-107.

Предварительно, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный свет и въехал в выезжавший грузовик.

