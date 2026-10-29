Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 11 человек

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

В Ставропольском крае 11 человек доставили в больницу после столкновения пассажирского транспорта с грузовиком, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале.

Он уточнил, что детей среди пострадавших нет. На месте аварии работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В Госавтоинспекции края в МАХ рассказали, что микроавтобус "Газель" выполнял регулярный рейс из Пятигорска в Георгиевск. Во время столкновения в салоне находились 15 пассажиров и водитель, он также пострадал. Водитель грузовика не получил травм.

Краевая прокуратура начала проверку по факту аварии. Особое внимание уделят своевременности оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием 90-летнего водителя Renault и автомобилей BMW, Skoda и Volvo. В результате аварии пострадали три человека, включая супругу водителя, которой 84 года. По факту происшествия началась проверка.

