Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 18:57

Общество
Главная / Новости /

Садовод Воронова предостерегла от подкормки растений азотом в теплую осень

Садовод объяснила, грозит ли подмосковным растениям гибель из-за теплой осени

Фото: 123RF.com/unrealdejavu

Растениям на подмосковных участках ничего не угрожает на фоне теплой осени, однако их нельзя обрезать и подкармливать азотными удобрениями. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что аномально теплая осень привела к тому, что деревья и кустарники в некоторых регионах России пустили почки и даже зацвели. Из-за этого они могут не пережить морозы или потеряют силы для полноценного цветения весной.

Однако, по мнению Вороновой, подмосковным садоводам волноваться не о чем.

Сейчас ничего экстраординарного не происходит. Все, что ниже 18 градусов днем, для растений достаточно прохладно. К тому же ночью уже значительно холодает. И не надо забывать, что продолжительность светового дня сократилась, а растения прекрасно это чувствуют и уже готовятся к тому, чтобы зимовать.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Даже на юге Подмосковья на деревьях нет никаких почек, отметила она. В целом единственное растение, которое может их дать в таких условиях, – это жимолость. Но после этого ничего ужасного с ней не произойдет, на урожайность весной это никак не влияет, заверила эксперт.

Единственное, что сейчас категорически нельзя делать, – подкармливать растения азотными удобрениями. Это будет стимулировать их активный рост и вегетацию, в итоге при похолодании свежие побеги замерзнут и погибнут.

Также в такую погоду нельзя обрезать растения, потому что для них это стресс, который вызовет оживление. Поэтому если и заниматься этим, то только при устойчивом холоде, примерно в конце ноября, а лучше вовсе подождать начала весны, заключила Воронова.

Ранее эксперт рассказала, что некоторые растения осенью можно пересадить с грядки на подоконник. Например, бархатцы и виолы (анютины глазки) очень выносливы и еще некоторые время порадуют цветами уже в городской квартире. А пеларгония зональная вовсе может расти в доме до самой весны. При этом теплый и сухой воздух во время отопительного сезона для нее очень благоприятен.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика