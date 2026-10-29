Садовод Воронова предостерегла от подкормки растений азотом в теплую осень

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Растениям на подмосковных участках ничего не угрожает на фоне теплой осени, однако их нельзя обрезать и подкармливать азотными удобрениями. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что аномально теплая осень привела к тому, что деревья и кустарники в некоторых регионах России пустили почки и даже зацвели. Из-за этого они могут не пережить морозы или потеряют силы для полноценного цветения весной.

Однако, по мнению Вороновой, подмосковным садоводам волноваться не о чем.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Сейчас ничего экстраординарного не происходит. Все, что ниже 18 градусов днем, для растений достаточно прохладно. К тому же ночью уже значительно холодает. И не надо забывать, что продолжительность светового дня сократилась, а растения прекрасно это чувствуют и уже готовятся к тому, чтобы зимовать.

Даже на юге Подмосковья на деревьях нет никаких почек, отметила она. В целом единственное растение, которое может их дать в таких условиях, – это жимолость. Но после этого ничего ужасного с ней не произойдет, на урожайность весной это никак не влияет, заверила эксперт.

Единственное, что сейчас категорически нельзя делать, – подкармливать растения азотными удобрениями. Это будет стимулировать их активный рост и вегетацию, в итоге при похолодании свежие побеги замерзнут и погибнут.

Также в такую погоду нельзя обрезать растения, потому что для них это стресс, который вызовет оживление. Поэтому если и заниматься этим, то только при устойчивом холоде, примерно в конце ноября, а лучше вовсе подождать начала весны, заключила Воронова.

Ранее эксперт рассказала, что некоторые растения осенью можно пересадить с грядки на подоконник. Например, бархатцы и виолы (анютины глазки) очень выносливы и еще некоторые время порадуют цветами уже в городской квартире. А пеларгония зональная вовсе может расти в доме до самой весны. При этом теплый и сухой воздух во время отопительного сезона для нее очень благоприятен.

