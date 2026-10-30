Лантратова заявила о сохранении режима тишины в Алешках

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках сохраняется. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в мессенджере MAX.

По ее словам, инцидентов нет, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.

"Мы на пути в Алешки с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп", – написала Лантратова.

Она отметила, что эта миссия стала возможной во многом благодаря российским военнослужащим и Минобороны РФ. В частности, саперы обследовали и разминировали дороги, чтобы гуманитарная колонна смогла доехать до города.

Омбудсмен отметила важность сохранения режима тишины. От ответственности каждой стороны зависит безопасность мирного населения и участников гуманитарной миссии, подчеркнула она.

Режим тишины действует в Алешках с 27 октября до 22:59 1 ноября. Аппарат Лантратовой отправил жителям несколько тонн гумгруза. Людям передадут продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.