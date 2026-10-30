30 октября, 08:56Политика
Лантратова заявила о сохранении режима тишины в Алешках
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках сохраняется. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в мессенджере MAX.
По ее словам, инцидентов нет, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.
"Мы на пути в Алешки с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп", – написала Лантратова.
Она отметила, что эта миссия стала возможной во многом благодаря российским военнослужащим и Минобороны РФ. В частности, саперы обследовали и разминировали дороги, чтобы гуманитарная колонна смогла доехать до города.
Омбудсмен отметила важность сохранения режима тишины. От ответственности каждой стороны зависит безопасность мирного населения и участников гуманитарной миссии, подчеркнула она.
Режим тишины действует в Алешках с 27 октября до 22:59 1 ноября. Аппарат Лантратовой отправил жителям несколько тонн гумгруза. Людям передадут продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.
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