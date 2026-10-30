ВСУ сбросили взрывные устройства на три школы и 17 детских садов в Брянске

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Взрывные устройства сбросили с беспилотников на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

После атаки движение перекрыли в районе улиц Донбасской и Металлургов. На месте работают оперативные службы, специалисты проводят разминирование.

Саперы уже эвакуировали женщину-водителя из машины, оказавшейся в окружении разбросанных взрывных устройств. На нее надели бронежилет и вывели из зоны поражения. После этого взрывотехники вернулись к работе по разминированию.

Губернатор призвал местных жителей не покидать дома и не перемещаться по территории, а также не мешать работе спецслужб, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.

Ранее массированной атаке БПЛА подвергся центр Луганска. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, повреждены жилые дома и отделение почты, здание государственного архива, автомобильная стоянка и объекты гражданской инфраструктуры, а в одной из школ выбило остекление. Пострадавших нет, на месте работали службы и местные власти, следователи СК фиксировали результаты атаки.

Кроме того, удар пришелся по энергетической инфраструктуре республики, из-за аварийного отключения без света остались жители шести муниципалитетов, электроснабжения лишились более 150 тысяч абонентов.