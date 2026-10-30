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30 октября, 11:17

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Reuters: Пентагон призвал Эстонию, Латвию и Литву "сбавить тон" в адрес РФ

Пентагон призвал Эстонию, Латвию и Литву "сбавить тон" в адрес РФ

Фото: 123RF.com/lightscience

Пентагон обратился к Литве, Латвии и Эстонии с призывом снизить уровень публичных заявлений о якобы существующей российской угрозе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника, передает RT.

По сведениям журналистов, в последние недели представители американского военного ведомства говорили союзникам по НАТО, что отдельные высказывания европейских политиков и чиновников подрывают безопасность континента. Обращения, как отмечается в публикации, передавались на двусторонних встречах.

Ранее Владимир Путин указывал, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, многие в Европе готовятся к конфликту с Россией к 2030 году. При этом есть люди, которые не хотят наносить Москве стратегическое поражение, а хотят наладить диалог. Президент добавлял, что РФ поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Евросоюза.

При этом в Кремле отмечали, что Путин будет готов ответить на телефонные звонки и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца. При этом большинство европейских лидеров в последние дни не обращались с просьбой организовать телефонный звонок Путину. Исключением стали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, которые ранее провели телефонный разговор с президентом РФ.

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