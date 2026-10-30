Песков: России нужен полноценный мир на Украине, а не временное перемирие

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Россия выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за временную остановку боевых действий. Переговоры сами по себе не означают автоматического прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Москве необходимо полноценное мирное решение, которое не сводится к временной паузе в боевых действиях.

Ранее Песков заявил, что участие представителей Евросоюза в переговорах по Украине вряд ли будет полезным из-за их провокационной позиции. По его словам, такие участники не нужны ни России, ни Соединенным Штатам, поскольку их подход направлен на разжигание войны.