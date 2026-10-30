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01:53

Политика

Финский политик Мема заявил о стремлении России к урегулированию на Украине

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Финский политик Армандо Мема заявил, что Россия неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине и сохраняла возможность дипломатического решения. Он также раскритиковал позицию руководства Евросоюза, обвинив его в действиях, способствующих продолжению боевых действий. Свою оценку член партии "Альянс свободы" опубликовал в социальной сети X.

"Россия неоднократно демонстрировала готовность к достижению мира и всегда оставляла возможность для дипломатии", – написал Мема.

Политик назвал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы отсутствии у Москвы заинтересованности в мире максимально далекими от истины. По его мнению, намерение Евросоюза предоставить Киеву многомиллиардный пакет военной помощи свидетельствует о стремлении Брюсселя продолжать конфликт.

Мема также раскритиковал отказ ЕС от закупок российского газа. Он считает, что такая политика наносит ущерб экономике самого объединения. Политик заявил, что за экономическим спадом может последовать распад Евросоюза.

Ранее в МИД России заявили о попытках ЕС подорвать переговорные усилия США по Украине. По мнению директора департамента европейских проблем Владислава Масленникова, европейские структуры и власти ряда входящих в них стран на протяжении нескольких месяцев действуют так, чтобы не допустить мирного урегулирования.

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