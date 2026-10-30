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30 октября, 21:17

Культура

Актер Дэвид Трелфолл озвучил Распределяющую шляпу в сериале "Гарри Поттер"

Фото: legion-media.com/Alamy/PA Images

Телеканал HBO объявил актерский состав исполнителей ролей нескольких персонажей в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, передает Variety.

Голосом Распределяющей шляпы стал Дэвид Трелфолл, известный по сериалу "Бесстыдники". Призрака Почти Безголового Ника сыграл Лео Билл, снимавшийся в фильме "Алиса в Зазеркалье".

Также к актерскому составу присоединились Эндрю Брук, исполнивший роль стрелка в сериале "Доктор Кто", Дэниел Фирн из "Теда Лассо" и Лора Смит, известная по проекту "Расследования Фрэнки Дрейк". Они воплотят на экране Кровавого барона, Толстого монаха и Полную даму соответственно.

Ранее стали известны исполнители ролей родителей Гарри – Лили и Джеймса Поттеров, а также Чарли Уизли. Их сыграют Ханна Чинн, Джаспер Талбот и Гарри Гилби соответственно.

Премьера первого сезона сериала запланирована на 25 декабря на платформе HBO Max, новые эпизоды будут выходить еженедельно. Для съемок проекта построили отдельный город-декорацию, а его бюджет оценивается более чем в 1 миллиард долларов, что может сделать шоу самым дорогим сериалом в истории.

Телеканал уже одобрил второй сезон, съемки которого должны начаться осенью 2026 года, и намерен посвятить по одному сезону каждой книге писательницы Джоан Роулинг.

Трейлер сериала "Гарри Поттер" вышел с русской озвучкой

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