HBO представил новый трейлер сериала о Гарри Поттере

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/hbomax

(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

На фоне подготовки к премьере первого сезона сериала "Гарри Поттер" кинокомпания HBO выпустила полноценный трейлер. Видео опубликовано на странице компании в Instagram

Премьера шоу состоится 25 декабря на HBO Max. Новые серии будут выходить раз в неделю.

Для съемок сериала построили масштабную декорацию – отдельный съемочный город. Общий бюджет проекта оценивается более чем в 1 миллиард долларов – сериал может стать самым дорогим в истории.

В настоящее время продолжаются съемки второго сезона. Его производство стартовало еще до выхода первого, третий сезон пока официально не утвержден. Однако создатели шоу заявляют о намерении экранизировать каждую книгу Джоан Роулинг в формате отдельных полноценных сезонов.

Во втором сезоне, который станет экранизацией книги Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната", сыграет Николас Холт. Актер появится в Хогвартсе в роли нового преподавателя Защиты от Темных искусств Златопуста Локонса.

Первый трейлер нового сериала по вселенной Поттера набрал больше 277 миллионов просмотров за двое суток. Тогда зрители увидели момент получения Поттером письма из школы волшебства, а также кадры его знакомства с новыми друзьями, поездку на поезде и многое другое.

