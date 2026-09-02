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02 сентября, 18:42

Политика

Рубио заявил, что визит главы ЦРУ в Москву продолжает курс на контакты разведслужб

Фото: ТАСС/AP/Tierney L. Cross

Поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву была рутинной и направлена на отладку каналов связи между разведслужбами России и Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

"<...> подобные вещи могут оказаться полезными во время конфликта или кризиса", – подчеркнул Рубио.

Американский госсекретарь также не подтвердил заявления о том, что Рэтклифф якобы обсуждал возможность организации трехсторонней встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, он не знает, откуда идут данные сообщения, поскольку информация об этой встрече "есть у очень небольшой горстки людей", при этом с прессой никто из них не общался.

С военной базы Эндрюс 25 августа в Москву прилетел военно‑транспортный Boeing C‑17 Globemaster III ВВС США. На борту находился Рэтклифф, прибывший для проведения "ряда встреч".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит связан с "контактами между спецслужбами" и о влиянии этих контактов на выход из кризиса в отношениях с США говорить еще рано.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что стороны обсудили ряд тем, но из‑за "деликатности и особого характера" сферы содержание беседы не раскрывается.

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