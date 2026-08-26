Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 12:36

Политика
Главная / Новости /

Песков заявил, что пока рано подводить итоги контактов главы ЦРУ со спецслужбами РФ

Песков оценил влияние визита главы ЦРУ на отношения РФ и США

Фото: kremlin.ru

Пока рано говорить о влиянии контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с российскими спецслужбами на вывод отношений РФ и США из глубокого кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Однако, подчеркнул он, сам факт переговоров представителей спецслужб двух стран является позитивным явлением. Песков отметил, что такие контакты, как правило, продолжаются даже в трудные времена.

Представитель Кремля добавил, что Владимиру Путину уже доложили об итогах переговоров. Однако тему беседы он не уточнил. При этом сам глава государства с Рэтклиффом не встречался.

25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, прилетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.

По информации СМИ, на борту находился Рэтклифф, который планировал провести в Москве некоторые встречи. Песков говорил, что визит директора ЦРУ был связан с контактами между спецслужбами двух стран.

В этот же день самолет ВВС США улетел. Спустя время он сел в аэропорту латвийской столицы.

Песков заявил, что встреча Путина с главой ЦРУ не планировалась

Читайте также


властьполитика

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика