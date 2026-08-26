Песков заявил, что пока рано подводить итоги контактов главы ЦРУ со спецслужбами РФ

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Пока рано говорить о влиянии контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с российскими спецслужбами на вывод отношений РФ и США из глубокого кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Однако, подчеркнул он, сам факт переговоров представителей спецслужб двух стран является позитивным явлением. Песков отметил, что такие контакты, как правило, продолжаются даже в трудные времена.

Представитель Кремля добавил, что Владимиру Путину уже доложили об итогах переговоров. Однако тему беседы он не уточнил. При этом сам глава государства с Рэтклиффом не встречался.

25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, прилетевший с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.

По информации СМИ, на борту находился Рэтклифф, который планировал провести в Москве некоторые встречи. Песков говорил, что визит директора ЦРУ был связан с контактами между спецслужбами двух стран.

В этот же день самолет ВВС США улетел. Спустя время он сел в аэропорту латвийской столицы.

