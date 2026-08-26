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26 августа, 13:15

Город

Гидравлические испытания теплосетей завершились в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве завершились гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

К работе подготовлено 9,2 тысячи километров магистральных и 10,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проведены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено, сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гидроиспытания являются ключевым элементом подготовки к отопительному периоду. Их основная цель – заблаговременно обнаружить слабые места в системе трубопроводов и незамедлительно их устранить, гарантируя стабильное тепло для горожан в холодное время года.

В текущем году тестирование прошло в 600 этапов, каждый из которых длился по 10 дней. В ходе этих мероприятий специалисты создавали в трубах давление, превышающее нормативное рабочее значение, что позволяло смоделировать экстремальные нагрузки, характерные для сильных морозов. На время проведения таких проверок подача горячей воды была временно приостановлена.

В ходе летних профилактических работ провели перекладку трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин заявил, что необходимо продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы ЖКХ и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией.

"Новости дня": системы отопления заменили почти в 100 домах Москвы

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