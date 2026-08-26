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26 августа, 13:39

Шоу-бизнес

Концерт рэпера Tyga в Москве перенесли на ноябрь

Фото: AP/Invision/Vianney Le Caer

Выступления американского рэпера Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.), запланированные на 28 и 29 августа в Екатеринбурге и Москве, переносятся на ноябрь, сообщили организаторы, передает РИА Новости.

Они указали на то, что перенос концерта произошел по обстоятельствам, независящим от них. Точные дату и место объявят позже.

Купленные билеты будут действительны на новую дату. Те, кто хочет их вернуть, могут сделать это с помощью сервиса возврата.

В Санкт-Петербурге 10 и 11 октября должны были состояться концерты рэпера Канье Уэста. Их проведение анонсировали на "Газпром Арене", однако сама площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые для этого документы.

При этом в агентстве Say Agency указали, что мероприятие не отменено: организаторы пытаются связаться с площадкой и выяснить причины последних заявлений. Кроме того, Say Agency находится на связи с артистом.

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