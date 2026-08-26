Психолог Резенова посоветовала не включать мультики детям до года

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Экранное время в дошкольном возрасте способствует падению концентрации внимания у ребенка и мешает его полноценному развитию. В особой группе риска – дети до года, предупредила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Надежда Резенова.

Ранее научное исследование, опубликованное в журнале Science Daily, показало, что время, проведенное за экраном электронных устройств, негативно сказывается на развитии детей в 1 год и 6 лет. В будущем они показывают более низкие результаты в учебе.

По мнению Резеновой, это действительно так. Кажущиеся безобидными мультфильмы приводят к падению концентрации внимания и формированию клипового мышления, связанного с невозможностью глубоко анализировать информацию.





Надежда Резенова детский психолог Детям до года я бы советовала вообще не давать смотреть телевизор и какие-либо гаджеты. В качестве исключения это можно делать только в экстренных ситуациях. Дело в том, что малышам крайне важно активно познавать мир всеми возможными способами: через ощущения, эмоции, прикосновения, звуки, движения. Сидя у экрана, дети не закрывают все познавательные потребности.

До 6 лет и особенно в ближайший год перед школой экранное время важно сильно ограничивать, настолько, насколько это возможно. В этот период для дальнейшего успешного обучения необходимо развивать крупную моторику, то есть умение управлять своим телом. Поэтому надо бегать, прыгать, скакать и вовлекаться во всевозможные подвижные игры.

"Если же при этом ребенок постоянно зависает в телефоне или перед телевизором, у него формируется дефицит исполнительных функций. А это значит, что в дальнейшем ему сложно будет управлять поведением, действовать целенаправленно, а не импульсивно", – подчеркнула психолог.

Поэтому родителям не стоит оставлять детей перед экраном: малышей развивают не клипы или мультфильмы, а взаимодействие с природой, общение со сверстниками, рисование, собирание кубиков и пирамидок и так далее, заключила Резенова.

Ранее психолог-психотерапевт Владмира Симуран напомнила о важности примера родителей в воспитании детей. Мальчики и девочки считывают поведение взрослых, которые служат для них ориентиром во всем. Если в семье принято отдыхать с гаджетами, то и ребенок будет поступать так же и во время скуки просить телефон.