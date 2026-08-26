Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 13:29

Политика

Песков заявил, что Украина однозначно проигрывает в конфликте с Россией

Фото: kremlin.ru

Украина однозначно проигрывает в конфликте с Россией, динамика на фронтах это демонстрирует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает газета "Известия".

По его словам, украинская политическая система теряет устойчивость, которая и раньше оставляла желать лучшего. Более того, на Украине активизируется "квазиполитическая возня".

"Бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих высших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и уже очевидно", – сказал Песков, добавив, что европейцы совершают большую ошибку, не замечая этого.

Ранее пресс-секретарь российского президента заверил, что Россия уверена в победе в СВО. Выбор средств для достижения цели будет зависеть от складывающейся ситуации, однако Москва, как и прежде, открыта для мирного урегулирования конфликта, указал политик.

Путин обсудил с Токаевым предложение о заморозке конфликта на Украине

Читайте также


властьполитика

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика