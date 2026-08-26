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Украина однозначно проигрывает в конфликте с Россией, динамика на фронтах это демонстрирует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает газета "Известия".

По его словам, украинская политическая система теряет устойчивость, которая и раньше оставляла желать лучшего. Более того, на Украине активизируется "квазиполитическая возня".

"Бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих высших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и уже очевидно", – сказал Песков, добавив, что европейцы совершают большую ошибку, не замечая этого.

Ранее пресс-секретарь российского президента заверил, что Россия уверена в победе в СВО. Выбор средств для достижения цели будет зависеть от складывающейся ситуации, однако Москва, как и прежде, открыта для мирного урегулирования конфликта, указал политик.