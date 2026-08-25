Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 13:19

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия не рассчитывает, а уверена в своей победе в СВО

Россия не рассчитывает, а уверена в своей победе в СВО – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия уверена в победе в специальной военной операции и продолжает ее из-за отсутствия условий для мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу вас заверить: мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет", – сказал он.

По словам Пескова, выбор средств для достижения этой цели будет зависеть от складывающейся ситуации. При этом Россия, как и прежде, остается открытой для мирного урегулирования, добавил представитель Кремля.

Песков также назвал "очень большим обманом" заявления западных политиков о возможности поражения России. Так он прокомментировал высказывания президента Финляндии Александра Стубба, который ранее назвал атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Стубб и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм выступают за продолжение конфликта и вводят своих избирателей в заблуждение, утверждая, что Россию можно победить.

Кроме того, отвечая на вопрос о предложении Украины установить внешнее управление в Донбассе, Песков заявил, что такой вариант невозможен.

"Донбасс является территорией Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать, и вряд ли какая-то сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации", – ответил Песков.

Комментируя идею создания буферной зоны для урегулирования конфликта, Песков также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения военных контингентов НАТО на территории Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует объявить о разрешении передать Украине секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP во время визита в Киев 24 августа.

Песков заявил, что Лондон таким образом принимает участие в войне против России на стороне Украины, и назвал это "подливанием масла в огонь" и препятствием мирному урегулированию.

Читайте также


властьполитика

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика