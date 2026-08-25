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Россия уверена в победе в специальной военной операции и продолжает ее из-за отсутствия условий для мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу вас заверить: мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет", – сказал он.

По словам Пескова, выбор средств для достижения этой цели будет зависеть от складывающейся ситуации. При этом Россия, как и прежде, остается открытой для мирного урегулирования, добавил представитель Кремля.

Песков также назвал "очень большим обманом" заявления западных политиков о возможности поражения России. Так он прокомментировал высказывания президента Финляндии Александра Стубба, который ранее назвал атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Стубб и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм выступают за продолжение конфликта и вводят своих избирателей в заблуждение, утверждая, что Россию можно победить.

Кроме того, отвечая на вопрос о предложении Украины установить внешнее управление в Донбассе, Песков заявил, что такой вариант невозможен.

"Донбасс является территорией Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать, и вряд ли какая-то сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации", – ответил Песков.

Комментируя идею создания буферной зоны для урегулирования конфликта, Песков также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения военных контингентов НАТО на территории Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует объявить о разрешении передать Украине секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP во время визита в Киев 24 августа.

Песков заявил, что Лондон таким образом принимает участие в войне против России на стороне Украины, и назвал это "подливанием масла в огонь" и препятствием мирному урегулированию.