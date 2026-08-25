Конфискованных у контрабандистов поясохвостов поселили в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке поселились 26 малых поясохвостов – редких южноафриканских ящериц, которых удалось спасти при попытке незаконного вывоза из России. Об этом сообщает RT.

Всего калининградские таможенники обнаружили у контрабандистов 37 поясохвостов. Стоимость изъятых рептилий оценили более чем в 5,5 миллиона рублей.

Из-за длительной перевозки и неподходящих условий содержания поясохвосты начали болеть и погибать. Калининградская таможня обратилась за помощью к специалистам Московского зоопарка, которые смогли спасти оставшихся ящериц.

Малые поясохвосты обитают на западном побережье Южно-Африканской Республики и находятся под защитой СИТЕС. Отлов и вывоз этих рептилий из ЮАР запрещены, однако необычный внешний вид делает их востребованными среди любителей экзотических животных.

При угрозе поясохвост сворачивается в кольцо, хватает зубами собственный хвост и выставляет наружу покрытую жесткой шиповатой чешуей спину. Именно эта особенность стала причиной латинского названия вида Ouroborus cataphractus, отсылающего к уроборосу – мифическому существу, кусающему себя за хвост.

Взрослые ящерицы вырастают до 9–20 сантиметров и могут жить около 25 лет. В природе они обитают небольшими группами в скальных укрытиях, часто рядом с термитниками, и питаются насекомыми, которых собирают неподалеку. Самки рождают живых детенышей – обычно одного-двух в год.

После лечения и адаптации несколько спасенных поясохвостов уже поселились в экспозиции "Удивительный мир рептилий". Специалисты создали для них условия, максимально приближенные к естественным: террариумы с укрытиями из плоских камней, крупным песком и вертикальными поверхностями для лазания.

В зоне прогрева температура достигает 42 градусов, днем поддерживается на уровне 27–28 градусов, а ночью опускается до 20. Для поддержания необходимого микроклимата используют ультрафиолетовые и греющие лампы. Воду ящерицам дают в виде капель: сотрудники увлажняют камни, с которых рептилии слизывают влагу.

Основу рациона составляют домовые и банановые сверчки и аргентинские тараканы. Насекомых перед кормлением обрабатывают кальциево-витаминной смесью, иногда поясохвостам также предлагают салат.

Ранее детенышу мексиканской двухцветной змеи, родившемуся в конце мая в Московском зоопарке, выбрали имя – Тео. Оно победило в опросе на платформе "Активный гражданин – детям". Рождение змеи стало значимым событием, так как этот вид крайне редко размножается в неволе. Новорожденная самка стала москвичкой уже в третьем поколении.