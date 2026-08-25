В Москве выпустили тематические "Тройки" к 10-летию Музея русского импрессионизма

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили тематические карты "Тройка", посвященные 10-летию музея. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На картах представлены три произведения из коллекции учреждения: картина Константина Коровина "В парке", работа Константина Горбатова "Летний день" и полотно Станислава Жуковского "Интерьер комнаты". Эти работы считаются ключевыми в собрании музея.

Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

Ранее в Москве совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Дом с маяком" выпустили "Тройку" в поддержку акции "Дети вместо цветов". В рамках нее участники вместо покупки букетов на День знаний отправляют деньги на помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Тематическая карта призвана рассказать об акции пассажирам городского транспорта.