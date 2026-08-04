Более 1,5 тыс "Троек" с лимитированным дизайном выпустили к 20-летию ОЭЗ Москвы

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве выпустили лимитированную серию транспортных карт "Тройка" в честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За два десятилетия ОЭЗ Москвы стала драйвером развития столичной промышленности и символом технологического суверенитета. На ее площадках создают сложнейшую микроэлектронную продукцию, программное обеспечение, инновационные медизделия и лекарственные средства", – рассказал вице-мэр.

В основе оформления юбилейных карт – линии микросхем, символизирующие развитие технологий, а также шестеренка как один из узнаваемых элементов промышленности. Получить такую карту можно будет на фестивале "Технофест", который пройдет 22 августа на Северном речном вокзале.

Производством лимитированной серии занимается компания "Микрон Секьюрити Принтинг" – совместное предприятие АО "Микрон" и ГУП "Московский метрополитен". С 2022 года в транспортной карте "Тройка" используется российский чип, разработанный одним из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва", а с 2023 года производство карты и ее компонентов полностью локализовано в столице.

Технологический процесс включает несколько этапов, в том числе создание микросхемы, ее корпусирование в COB-модуль, установку на плату с антенной для бесконтактного считывания, а также нанесение полиграфического оформления и сборку всех элементов карты.

Ранее транспортная карта "Тройка" с дизайном в честь выборов депутатов Государственной думы IX созыва поступила в продажу в столице. На ней изображена символика, а также информирование о предстоящих трех днях голосования.