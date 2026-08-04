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04 августа, 18:04 (обновлено 04.08.2026 18:20)

Транспорт

Полетные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: depositphotos/Feverpitch

Полетные ограничения введены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавань начала выпускать и принимать самолеты только с разрешения соответствующих органов. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

Немногим ранее на такую же работу переходил Жуковский, но вскоре ограничения были сняты.

Меры, направленные на повышение безопасности полетов, начали действовать на фоне продолжающихся прилетов к Московскому региону дронов. К вечеру 4 августа силы ПВО сбили девять аппаратов.

Как отмечал Сергей Собянин, во всех случаях на местах падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

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