Собянин заявил, что число угонов автомобилей в Москве снизилось в 47 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество краж автомобилей в Москве сократилось в 47 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на V Международном транспортном саммите.

По словам градоначальника, этого удалось достичь за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер и наблюдения за дорогами. Он напомнил, что еще в 2010-х в городе ежегодно угонялось 10 тысяч машин.

"Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю", – сказал Собянин.

Мэр также добавил, что система видеонаблюдения в том числе поспособствовала и сокращению в 64 раза количества квартирных краж.

"Город в целом стал гораздо более спокойным и безопасным. Все это вместе позволило продолжать серьезное экономическое развитие города", – заключил он.

Ранее Собянин напомнил, что Москву критиковали за систему видеонаблюдения из-за того, что она якобы была направлена против оппозиции. В ответ на это он подчеркнул ее результативность в борьбе с преступностью.

В частности, за последние годы количество разбойных нападений сократилось в 12 раз, грабежей – в 20, а преступлений в общественных местах – в 3 раза. Мэр заверил, что столичные власти продолжат развивать Москву как экономический, культурный и безопасный центр.

