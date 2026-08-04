TNI: Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС среди стран Европы

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Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС среди стран Европы. У нее есть мощный на континенте флот из 900 фронтовых самолетов, сообщило издание The National Interest.

Как отметили журналисты, российские ВВС включают в себя, прежде всего, многоцелевые самолеты поколения "4,5", в том числе Су-30 и Су-35 в различных модификациях. Кроме того, они подчеркнули, что РФ – одна из немногих стран, у которых есть собственный истребитель пятого поколения – Су-57.

Далее в рейтинге сильнейших ВВС после России идут Турция, Великобритания, Франция, Италия и ФРГ.

Ранее Владимир Путин осмотрел на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Техника получила новую прицельную систему, комплекс бортовой обороны и расширенную номенклатуру вооружений, включая управляемые ракеты. В июне Як-130М совершил первый полет.