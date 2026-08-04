Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 19:00

Политика
Главная / Новости /

TNI: Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС среди стран Европы

Россия возглавила список сильнейших ВВС Европы – СМИ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС среди стран Европы. У нее есть мощный на континенте флот из 900 фронтовых самолетов, сообщило издание The National Interest.

Как отметили журналисты, российские ВВС включают в себя, прежде всего, многоцелевые самолеты поколения "4,5", в том числе Су-30 и Су-35 в различных модификациях. Кроме того, они подчеркнули, что РФ – одна из немногих стран, у которых есть собственный истребитель пятого поколения – Су-57.

Далее в рейтинге сильнейших ВВС после России идут Турция, Великобритания, Франция, Италия и ФРГ.

Ранее Владимир Путин осмотрел на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Техника получила новую прицельную систему, комплекс бортовой обороны и расширенную номенклатуру вооружений, включая управляемые ракеты. В июне Як-130М совершил первый полет.

Модернизированный самолет Як-130М совершил первый полет

Читайте также


политика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика