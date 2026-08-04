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04 августа, 18:42

Общество

Бразилец посетил все страны за 2 года и 42 дня и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/onegovailonge

Бразилец Робсон Жезус посетил 193 страны мира за 2 года и 42 дня, после чего попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило издание Metropoles.

Он начал путешествие 28 февраля 2022 года в Таиланде и завершил его в апреле 2024-го в Сан-Паулу. В среднем мужчина проводил по 3 дня в каждой стране. Ему удалось увидеть 49 государств в Европе, 44 – в Азии, 35 – в Северной и Южной Америке, 54 – в Африке и 14 – в Океании.

Жезус рассказал, что с детства мечтал о подобном путешествии. Он также отметил, что среди тревел-блогеров почти нет темнокожих авторов, поэтому решил своим примером вдохновить других людей.

На поездку у бразильца ушло около 19,5 тысячи долларов. Он использовал собственные сбережения, а также получал доход с ведения соцсетей и съемок фото и видео для различных компаний.

Ранее россиянин Андрей Павлов доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде. Он преодолел расстояние в примерно 12 тысяч километров. Мужчина покинул Пхукет в начале мая, где жил несколько месяцев, чтобы добраться до дома. В результате длительного путешествия Павлов пересек территории 5 стран.

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