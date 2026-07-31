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31 июля, 16:33

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Эксперт Мурадян: массовой отмены туров из-за пожаров в Турции не фиксируется

441 градус по Цельсию: как лесные пожары в Турции отразятся на турпотоке из России

Лесные пожары охватили юго-запад Турции: в тушении участвуют тысячи человек и сотни единиц техники, в том числе из России. Как это отразится на турпотоке и угрожает ли ситуация гражданам РФ, которые уже на отдыхе, разбиралась Москва 24.

Шквал огня

Фото: legion-media.com/Nexpher Images Limited

Юго-запад Турции пострадал от масштабных лесных пожаров. В администрации президента страны заявили, что с 29 июля удалось локализовать 202 из 206 очагов. Также глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы заявил, что температура в очаге в районе Чине провинции Айдын достигла 441 градуса по Цельсию.

В Балыкесире пожары зафиксировали в нескольких районах. В Мугле наиболее тяжелая ситуация в районе Сейдикемер: огонь перекинулся на лес с сельскохозяйственных угодий. Эвакуированы свыше 400 домов, более 70 человек и 100 животных, сообщает телеканал NTV. Повреждены 55 строений в шести районах, некоторые полностью уничтожены. К 30 июля пожар в Сейдикемере локализован.

В Кумлудже пламя повредило около 50 гектаров и 15 домов. В Аланье пожар возник 29 июля, но его распространение удалось остановить, несмотря на ветер скоростью до 76 км/ч.

В то же время, по информации телеграм-канала SHOT, пожары в Анталье вплотную приблизились к отелям, где отдыхают российские туристы. Из-за стихии закрыта популярная у путешественников трасса Анталья – Фетхие. Очевидцы также сообщили, что обстановка остается неспокойной в районе Аксу – там ощущается сильная задымленность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в национальную группировку по ликвидации стихии входят порядка 28 тысяч пожарных, более 140 тысяч добровольцев, 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 беспилотников и примерно 6 тысяч единиц наземной техники. При этом в тушении она пока задействована не полностью, подчеркнул глава государства. Кроме того, турецким коллегам помогают два российских самолета-амфибии Бе-200, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

При этом местные метеорологи не исключили новые возгорания, с учетом чего Эрдоган призвал граждан проявлять максимальную осторожность в августе и сентябре, чтобы предотвратить новые очаги.

"Угрозы нет"

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

На данный момент туроператоры не фиксируют массовых обращений по отмене или переносу поездок из-за лесных пожаров в Турции, рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Это сезонное явление в жаркие месяцы, и, как правило, локальные возгорания не затрагивают основные зоны, где находятся путешественники. Туроператоры совместно с принимающими компаниями в Турции внимательно следят за обстановкой. Пока никакой угрозы жизни и здоровью в отелях нет", – рассказал эксперт.

По его оценке, ситуация полностью контролируется местными властями. Они также должны оповещать отдыхающих, если ситуация изменится.

На текущий момент можно говорить о вхождении в фазу высокого туристического сезона в Турции, и россияне в плановом режиме прибывают и убывают из отпусков. Что касается финансовых потерь в случае эвакуации или прерывания отдыха – если он будет сокращен по причинам, связанным с чрезвычайным происшествием, компенсация за неиспользованные дни предусмотрена и отраслевым законодательством, и законом "О защите прав потребителей".
Артур Мурадян
вице-президент АТОР

Однако он уточнил, что даже при прошлых крупных пожарах это коснулось небольшого количества туристов. По предварительным оценкам, в Турции в последний день лета отдохнет порядка миллиона россиян, а пожары затронут не более 1% отдыхающих.

"Большинство отелей находятся в локациях, которые не соприкасаются с территориями, где бушует стихия. Жизнь и здоровье туристов застрахованы. Мы как туроператоры несем субсидиарную ответственность, но решение о действиях принимается на месте властями. Если путешественник посчитает, что его жизни что-то угрожает, он также может обратиться за компенсацией", – добавил Мурадян.

Однако самостоятельные туристы отвечают за себя самостоятельно. Если отдыхающие не застрахованы, им придется разбираться со всем самим, обратил внимание представитель АТОР.

"Российские реалии таковы, что судиться с иностранными поставщиками на территории нашей страны – дело откровенно бесполезное и ни к чему не приводящее. Поэтому для самостоятельных туристов риски в таких ситуациях значительно выше", – заключил Мурадян.

Картинка с места

Фото: legion-media.com/Maciej Olszewski

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал Москве 24 , что лично побывал во многих местах, где фиксировались очаги пожаров.

"Они есть, безусловно, но представляют угрозу не для туристов, а для сельского хозяйства. Все это происходит далеко в горах. При мне каждые 15 минут садились самолеты, заправлялись водой и улетали тушить пожары", – уточнил он.

Несмотря на то что дороги перекрываются, полиция показывает объездные маршруты. Правда, эксперт предупредил, что путь может удлиниться на полчаса, например, до аэропорта. Все соответствующие расходы, связанные с обстановкой, на себя берет туроператор: путешественник ничего не доплачивает, подчеркнул Мкртчян.

Большинство возгораний локализованы, остальные, я думаю, будут потушены в течение нескольких дней. В районе Аланьи та же ситуация: ближайшие очаги в 20 километрах от отелей. Никакой угрозы туризму мы не видим.
Алексан Мкртчян
вице-президент АТА

Специалист напомнил, что несколько лет назад был большой пожар в Мармарисе, когда сгорели несколько отелей. По турецким правилам, если до огня остается менее трех километров, туристов выселяют вместе с вещами в другую гостиницу. Ни один путешественник и даже багаж тогда не пострадал, резюмировал эксперт.

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Веткина Анастасия

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