Эксперт Мурадян: массовой отмены туров из-за пожаров в Турции не фиксируется

Лесные пожары охватили юго-запад Турции: в тушении участвуют тысячи человек и сотни единиц техники, в том числе из России. Как это отразится на турпотоке и угрожает ли ситуация гражданам РФ, которые уже на отдыхе, разбиралась Москва 24.
Шквал огня
Юго-запад Турции пострадал от масштабных лесных пожаров. В администрации президента страны заявили, что с 29 июля удалось локализовать 202 из 206 очагов. Также глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы заявил, что температура в очаге в районе Чине провинции Айдын достигла 441 градуса по Цельсию.
В Балыкесире пожары зафиксировали в нескольких районах. В Мугле наиболее тяжелая ситуация в районе Сейдикемер: огонь перекинулся на лес с сельскохозяйственных угодий. Эвакуированы свыше 400 домов, более 70 человек и 100 животных, сообщает телеканал NTV. Повреждены 55 строений в шести районах, некоторые полностью уничтожены. К 30 июля пожар в Сейдикемере локализован.
В Кумлудже пламя повредило около 50 гектаров и 15 домов. В Аланье пожар возник 29 июля, но его распространение удалось остановить, несмотря на ветер скоростью до 76 км/ч.
В то же время, по информации телеграм-канала SHOT, пожары в Анталье вплотную приблизились к отелям, где отдыхают российские туристы. Из-за стихии закрыта популярная у путешественников трасса Анталья – Фетхие. Очевидцы также сообщили, что обстановка остается неспокойной в районе Аксу – там ощущается сильная задымленность.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в национальную группировку по ликвидации стихии входят порядка 28 тысяч пожарных, более 140 тысяч добровольцев, 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 беспилотников и примерно 6 тысяч единиц наземной техники. При этом в тушении она пока задействована не полностью, подчеркнул глава государства. Кроме того, турецким коллегам помогают два российских самолета-амфибии Бе-200, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
При этом местные метеорологи не исключили новые возгорания, с учетом чего Эрдоган призвал граждан проявлять максимальную осторожность в августе и сентябре, чтобы предотвратить новые очаги.
"Угрозы нет"
На данный момент туроператоры не фиксируют массовых обращений по отмене или переносу поездок из-за лесных пожаров в Турции, рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Это сезонное явление в жаркие месяцы, и, как правило, локальные возгорания не затрагивают основные зоны, где находятся путешественники. Туроператоры совместно с принимающими компаниями в Турции внимательно следят за обстановкой. Пока никакой угрозы жизни и здоровью в отелях нет", – рассказал эксперт.
По его оценке, ситуация полностью контролируется местными властями. Они также должны оповещать отдыхающих, если ситуация изменится.
Однако он уточнил, что даже при прошлых крупных пожарах это коснулось небольшого количества туристов. По предварительным оценкам, в Турции в последний день лета отдохнет порядка миллиона россиян, а пожары затронут не более 1% отдыхающих.
"Большинство отелей находятся в локациях, которые не соприкасаются с территориями, где бушует стихия. Жизнь и здоровье туристов застрахованы. Мы как туроператоры несем субсидиарную ответственность, но решение о действиях принимается на месте властями. Если путешественник посчитает, что его жизни что-то угрожает, он также может обратиться за компенсацией", – добавил Мурадян.
Однако самостоятельные туристы отвечают за себя самостоятельно. Если отдыхающие не застрахованы, им придется разбираться со всем самим, обратил внимание представитель АТОР.
"Российские реалии таковы, что судиться с иностранными поставщиками на территории нашей страны – дело откровенно бесполезное и ни к чему не приводящее. Поэтому для самостоятельных туристов риски в таких ситуациях значительно выше", – заключил Мурадян.
Картинка с места
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал Москве 24 , что лично побывал во многих местах, где фиксировались очаги пожаров.
"Они есть, безусловно, но представляют угрозу не для туристов, а для сельского хозяйства. Все это происходит далеко в горах. При мне каждые 15 минут садились самолеты, заправлялись водой и улетали тушить пожары", – уточнил он.
Несмотря на то что дороги перекрываются, полиция показывает объездные маршруты. Правда, эксперт предупредил, что путь может удлиниться на полчаса, например, до аэропорта. Все соответствующие расходы, связанные с обстановкой, на себя берет туроператор: путешественник ничего не доплачивает, подчеркнул Мкртчян.
Специалист напомнил, что несколько лет назад был большой пожар в Мармарисе, когда сгорели несколько отелей. По турецким правилам, если до огня остается менее трех километров, туристов выселяют вместе с вещами в другую гостиницу. Ни один путешественник и даже багаж тогда не пострадал, резюмировал эксперт.
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