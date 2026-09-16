Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция велась 16 сентября Центром управления полетами.

После выхода на орбиту "Прогресс МС-35" направится к Международной космической станции. Он доставит туда около 2,4 тонны грузов, среди них – 842 килограмма топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы.

Кроме того, космонавты получат 1 275 килограммов питания, в том числе свежие продукты, 357 килограммов оборудования для санитарных нужд и средств гигиены, 20 килограммов медикаментов и средств профилактики невесомости.

На борту МКС на данный момент работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 2030 года. Однако российская сторона пока придерживается иных сроков, еще в прошлом году правительство закрепило участие сегмента России в программе только до 2028 года.