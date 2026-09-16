Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:02

Происшествия

В Казахстане начали проверку после сообщения россиянки о краже денег при перелете

Фото: 123RF.com/tuelekza

В Казахстане начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой россиянка сообщает о краже денег во время перелета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте Казахстана.

В ведомстве отметили, что заявлений от женщины не поступало. Сотрудники управления полиции в аэропорту Алма-Аты проводят проверочные мероприятия по опубликованной видеозаписи. Рейс был транзитным, пассажиры не пересекали границу Казахстана.

На видео женщина рассказывает, что у нее пропали 3,4 тысячи долларов при перелете из Тбилиси в Дананг через Алма-Ату на рейсе авиакомпании Air Astana. По ее словам, купюры подменили в ручной клади: вместо долларов она обнаружила валюту Малави – квачи.

Ранее звезду фильма "Твое сердце будет разбито" Даниэля Вегаса обокрали в Италии. Актер лишился водительских прав, кошелька, телефона, ключей и зарядного устройства. Вегас подал заявление в местную полицию. Кроме того, он самостоятельно проверял мусорные контейнеры, стараясь найти документы, которые были кем-то выброшены.

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика