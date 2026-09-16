В Казахстане начали проверку после сообщения россиянки о краже денег при перелете

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В Казахстане начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой россиянка сообщает о краже денег во время перелета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте Казахстана.

В ведомстве отметили, что заявлений от женщины не поступало. Сотрудники управления полиции в аэропорту Алма-Аты проводят проверочные мероприятия по опубликованной видеозаписи. Рейс был транзитным, пассажиры не пересекали границу Казахстана.

На видео женщина рассказывает, что у нее пропали 3,4 тысячи долларов при перелете из Тбилиси в Дананг через Алма-Ату на рейсе авиакомпании Air Astana. По ее словам, купюры подменили в ручной клади: вместо долларов она обнаружила валюту Малави – квачи.

Ранее звезду фильма "Твое сердце будет разбито" Даниэля Вегаса обокрали в Италии. Актер лишился водительских прав, кошелька, телефона, ключей и зарядного устройства. Вегас подал заявление в местную полицию. Кроме того, он самостоятельно проверял мусорные контейнеры, стараясь найти документы, которые были кем-то выброшены.