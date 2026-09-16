Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:30

Происшествия

Подросток украл пистолет из чужого автомобиля на юге Москвы

Фото: depositphotos/aksenovko

Подросток залез в чужой автомобиль на юге Москвы и украл оттуда вещи, включая пневматический пистолет. Его задержала Росгвардия, сообщает News.ru со ссылкой на столичное управление ведомства.

"Следуя по маршруту патрулирования, стражи правопорядка получили сигнал "тревога" из охраняемого торгового центра, расположенного по улице Борисовские Пруды", – говорится в сообщении.

Администратор комплекса рассказал правоохранителям, что неизвестный достает вещи из припаркованного автомобиля и машет предметом, похожим на оружие.

В результате выяснилось, что 17-летний москвич залез в салон машины и украл вещи 35-летнего владельца. Среди них были одежда, рация, домкрат и пневматический пистолет. Подросток уже доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в Ставропольском крае мать во время застолья в гостях у подруги попросила своих детей найти в доме деньги и украсть их. Они поддались уговорам, так как мама пообещала купить им игрушки и сладости. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": полиция задержала мужчину за кражу смартфонов на 300 тыс руб

Читайте также


происшествиягород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика