Подросток украл пистолет из чужого автомобиля на юге Москвы

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Подросток залез в чужой автомобиль на юге Москвы и украл оттуда вещи, включая пневматический пистолет. Его задержала Росгвардия, сообщает News.ru со ссылкой на столичное управление ведомства.

"Следуя по маршруту патрулирования, стражи правопорядка получили сигнал "тревога" из охраняемого торгового центра, расположенного по улице Борисовские Пруды", – говорится в сообщении.

Администратор комплекса рассказал правоохранителям, что неизвестный достает вещи из припаркованного автомобиля и машет предметом, похожим на оружие.

В результате выяснилось, что 17-летний москвич залез в салон машины и украл вещи 35-летнего владельца. Среди них были одежда, рация, домкрат и пневматический пистолет. Подросток уже доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в Ставропольском крае мать во время застолья в гостях у подруги попросила своих детей найти в доме деньги и украсть их. Они поддались уговорам, так как мама пообещала купить им игрушки и сладости. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело.