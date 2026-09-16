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16 сентября, 14:05

Общество

Москвичи выберут название нового пешеходного моста в центре столицы

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о названии нового пешеходного моста в центре столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мост расположен в районе Якиманка. Он соединил участки Болотной набережной и связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до Парка Горького и Воробьевых гор. Сооружение проходит под Малым Каменным мостом.

В голосовании предлагаются два основных варианта названия: в честь художника Ильи Репина, памятник которому находится в ближайшем сквере, или наименование, связанное с кинотеатром "Ударник". Он является объектом культурного наследия. Также горожанам предложат доверить выбор специалистам.

Мост построили по редкой для Москвы технологии с воды: материалы и технику подвозили на буксирах и баржах специальной флотилии. Конструкцию окрасили в светло-бежевый цвет, а пешеходную часть облицевали серым гранитом.

Протяженность моста составляет около 170 метров, ширина – 5,4 метра. Опоры и перила оборудованы архитектурно-художественной подсветкой. На 2 из 4 спусков имеются плавные уклоны для маломобильных граждан и пешеходов с колясками.

Новый пешеходный мост открыл Сергей Собянин 15 сентября. Мэр отметил, что благоустроенные набережные постепенно объединяются в единое пространство. Жители столицы сами предложили главе города провести голосование по поводу названия сооружения.

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