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14 сентября, 10:35

Город

Новые тротуары и современное освещение появились на улице Шеногина в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новые тротуары и современное освещение установили на улице Шеногина на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня район Хорошёво-Мнёвники активно развивается, поэтому проводим там плановую работу по повышению комфорта городской среды. В этом году обновили улицу Шеногина, расположенную между Шелепихинской набережной и одноименным шоссе", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию протяженностью более 3 километров, проложили дополнительные участки ливневой канализации, по возможности расширили тротуары и заменили их покрытие.

На проезжей части они уложили около 6,5 тысячи квадратных метров асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки, а также заменили два светофора. Кроме того, специалисты смонтировали фонари с энергоэффективными светильниками, сделали современную автобусную остановку с зарядными слотами и обустроили 1,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее завершился комплексный ремонт улицы Сальвадора Альенде, которая находится в районе Сокол. Главной задачей было создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

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