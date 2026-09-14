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14 сентября, 14:58

Общество

Wildberries внедрил возможность запроса скидки у продавцов

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Маркетплейс Wildberries представил новый инструмент "Хочу скидку", с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар, сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.

У продавцов, подключивших инструмент, в карточках товаров появится новая возможность. Покупатель сможет указать желаемый размер скидки – от 1 до 35%. При этом продавец оставляет за собой решение о предоставлении скидки и о том, на какие товары она будет распространяться.

Обработка запросов может быть ручной или автоматической. В первом случае продавец самостоятельно решает, принять предложение покупателя или отклонить. Во втором – заранее устанавливает максимальный размер скидки, которую готов дать на конкретный товар.

После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, действующий в течение 24 часов. Его можно использовать при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.

На первом этапе инструмент будет доступен продавцам из России. Один продавец сможет подключить к нему до 50 тысяч товаров.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов ранее заявил, что Wildberries и Ozon не наблюдают ухода продавцов на альтернативные площадки после атак на логистическую инфраструктуру. По его словам, для миллионов покупателей маркетплейсы остаются привычным каналом.

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