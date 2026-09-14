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14 сентября, 14:47

В мире

Умерла актриса фильмов для взрослых Хана Кураки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hana_kuraki87

Актриса фильмов для взрослых Хана Кураки умерла в возрасте 25 лет. О смерти девушки сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tokyo Reporter.

Кураки нашли мертвой в квартире 29-летнего сотрудника хост-клуба Шоты Тайры. Сам хозяин квартиры на место происшествия не приехал, объяснив отсутствие занятостью. По словам владельца заведения Сакито, присутствовавшего на опознании, актриса и Тайра состояли в нездоровых отношениях.

"Я молюсь о мире, в котором больше не будет людей, которые доминируют с помощью насилия и загоняют других в угол подобным образом", – написал владелец клуба в соцсетях.

Издание обращает внимание на обстоятельства, предшествовавшие смерти Кураки. В июне она объявила о паузе в карьере из-за серьезных травм лица и челюсти. Тогда актриса утверждала, что пострадала в результате ДТП.

Однако, по информации инсайдеров Tokyo Reporter, произошедшее могло выглядеть иначе. Утверждается, что Тайра начал движение автомобиля в тот момент, когда Кураки пыталась сесть в него, после чего девушка некоторое время волочилась за машиной по тротуару.

Также издание сообщило о документах, среди которых есть внесудебные соглашения по спорам, связанным с нападениями и кражами, и письмо Тайры с извинениями. В СМИ добавили, что мужчина мог платить правоохранителям за сокрытие фактов насилия.

Ранее в пригороде Мехико погибли клавишник и сооснователь синти-поп- и инди-рок-группы Camilo Séptimo Джонатан Мелендес, его беременная жена, трехлетняя дочь, няня и собака. Троих жертв застрелили в голову, еще один человек умер от ранения в спину. Двум погибшим связали руки, а собаке – лапы. В доме также находился шестилетний мальчик, он не пострадал.

Полиция задержала двух подозреваемых – Диего Себастьяна и Херардо. Следствие считает, что один из них мог быть знаком с семьей и благодаря этому попасть в дом.

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