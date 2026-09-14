Умерла актриса фильмов для взрослых Хана Кураки

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Актриса фильмов для взрослых Хана Кураки умерла в возрасте 25 лет. О смерти девушки сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tokyo Reporter.

Кураки нашли мертвой в квартире 29-летнего сотрудника хост-клуба Шоты Тайры. Сам хозяин квартиры на место происшествия не приехал, объяснив отсутствие занятостью. По словам владельца заведения Сакито, присутствовавшего на опознании, актриса и Тайра состояли в нездоровых отношениях.

"Я молюсь о мире, в котором больше не будет людей, которые доминируют с помощью насилия и загоняют других в угол подобным образом", – написал владелец клуба в соцсетях.

Издание обращает внимание на обстоятельства, предшествовавшие смерти Кураки. В июне она объявила о паузе в карьере из-за серьезных травм лица и челюсти. Тогда актриса утверждала, что пострадала в результате ДТП.

Однако, по информации инсайдеров Tokyo Reporter, произошедшее могло выглядеть иначе. Утверждается, что Тайра начал движение автомобиля в тот момент, когда Кураки пыталась сесть в него, после чего девушка некоторое время волочилась за машиной по тротуару.

Также издание сообщило о документах, среди которых есть внесудебные соглашения по спорам, связанным с нападениями и кражами, и письмо Тайры с извинениями. В СМИ добавили, что мужчина мог платить правоохранителям за сокрытие фактов насилия.

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