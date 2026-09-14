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14 сентября, 14:32

Происшествия

Росздравнадзор проверит данные о смерти женщины после посещения врача в Балакове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Росздравнадзор начал проверку после сообщений о смерти 30-летней женщины в городе Балакове Саратовской области, сообщила советник руководителя ведомства Ольга Малева в беседе с РИА Новости.

Ранее ряд телеграм-каналов писали, что пациентка обратилась к медикам с жалобами на жжение в груди, одышку и слабость в руке. Одна из медработников якобы увидела признаки инфаркта, но женщину отпустили домой. Врач вычеркнула слово "инфаркт" и прописала лекарства от тахикардии и вегетососудистой дистонии.

Когда женщина вернулась домой, ей снова стало плохо. Прибывшая скорая пыталась спасти пациентку, однако 30-минутные реанимационные мероприятия результата не дали.

До этого Росздравнадзор по Москве и Подмосковью начал проверку частной столичной клиники, где пациентке якобы стало плохо во время операции по установке грудных имплантов. Инцидент произошел в учреждении на улице Клары Цеткин. По предварительным данным, женщине ввели наркоз, после чего она потеряла сознание.

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