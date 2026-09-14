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14 сентября, 16:58

Спорт

Губерниев заявил, что Батраков скоро станет фундаментальным игроком "Галатасарая"

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Российский футболист Алексей Батраков скоро станет фундаментальным игроком турецкого "Галатасарая", заявил в беседе с "Матч ТВ" ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

В воскресенье, 13 сентября, "Галатасарай" обыграл "Коджаелиспор" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Турции. Гол на 72-й минуте забил защитник Абдулкерим Бардакджы с передачи Батракова.

Для 21-летнего россиянина, вышедшего на замену на 59-й минуте, это первое результативное действие в составе турецкого клуба.

"Алексей Батраков – молодец. Отдал передачу. Человек, который скоро станет фундаментальным игроком "Галатасарая", – отметил Губерниев.

Для Батракова это была четвертая игра за "Галатасарай". До этого он выступал за московский "Локомотив".

Ранее вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. Отмечалось, что в прошлом сезоне россиянин стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье.

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