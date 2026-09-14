Петербургский блогер посвятил Ольге Бузовой татуировку на лбу

Фото: vk.ru/ovendima

Блогер из Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, известный в Сети как "Бузова-мэн", сделал крупную татуировку на лбу, посвященную певице Ольге Бузовой. Соответствующее фото он опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

Надпись гласит: "Люблю только Ольгу Бузову". По словам Васильева, его отношение к артистке не изменилось с 2017 года и меняться не будет. Он заявил, что верит в певицу вопреки всему и воспринимает свое тело как способ выразить преданность Бузовой.

На лице блогера уже есть несколько необычных татуировок. Среди них – надписи "Ищу жену", "Теперь плакат мое тельце" и никнейм под глазом.

Ранее Бузова расплакалась, обращаясь к поклонникам после отмены концерта в Хабаровске. Выступление не состоялось из-за непогоды – аппаратура перестала работать, а администрация города, полиция и организаторы решили отказаться от концерта ради безопасности зрителей.

Певица призналась, что до последнего надеялась на исправление ситуации, поскольку давно ждала встречи с хабаровчанами. Она извинилась перед поклонниками и пообещала вернуться с концертом, но новую дату пока не назвала.